La justícia avala l'enderroc de 393 metres quadrats edificats de més en un hotel

La sala del contenciós adminisratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el decret d'alcaldia del 21 de desembre de 2012 de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que ordenava l'enderroc de fins a 393 metres quadrats que s'havien construït a l'aleshores Hotel Bellevue, ara Hotel Montjoi, sense llicència d'0bres, i que eren i l·legalitzables.

La sentència del TSJC és del 31 d'octubre de l'any passat i no era ferma (l'Ajuntament no ha rebut cap notificació de cap recurs). La resolució judical revoca la sentència de primera instància, del 21 de gener de 2014 del jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona, la qual anul·lava l'ordre de restauració de la realitat física alterada –en canvi, va avalar l'expedient sancionador–, ha concretat el regidor d'Urbanisme, Josep Saballs.

La sentència del TSJC, anunciada per Televisió Costa Brava, detalla el que s'ha d'enderrocar: dos porxos de la terrassa de la piscina (42 i 20 metres quadrats); volum annex al bar de la planta semisoterrani (40 m2); un porxo de 34 metres quadrats a la zona del mirador; un volum de 18 metres quadrats al camí d'accés a l'hotel; cobriment d'uns balcons fins als nivells de la façana de la planta baixa (75 m2); i 164 metres quadrats de volums nous a la terrassa. Aquestes construccions no constaven al projecte pel qual es va donar la llicència d'obres, com tampoc 100 metres quadrats d'habitacions per al servei que han de quedar inutilitzades.