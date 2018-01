Torroella tindrà un habitatge per atendre casos d'emergència habitacional

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí està enllestint la reforma d'un habitatge de titularitat municipal, al carrer Hospital número 5, que es destinarà a atendre casos d'emergència d'habitatge. L'Ajuntament ha informat que es destinarà a persones que han perdut la llar i necessiten allotjament urgent de forma temporal. Es tracta, doncs, d'un habitatge per a una estada transitòria. Funcionarà de manera complementària al pis social cedit per la Generalitat i que gestiona l'Ajuntament, destinat a atendre altre tipus de necessitats, no relacionades amb l'emergència habitacional.

L'adequació de l'immoble, que estarà operatiu aquesta primavera, ha tingut un cost d'uns 54.000 euros, i l'Ajuntament ha comptat amb dues subvencions de la Diputació de Girona: 2.889,75 euros per a la redacció del projecte i 4.394,66 per al mobiliari. L'habitatge està estructurat en planta baixa i pis, té prop de 68 metres quadrats útils i disposa de dues habitacions dobles, rentador, bany, servei, i una cuina-menjador-sala d'estar. L'execució del projecte s'ha coordinat des de les àrees d'Habitatge i d'Acció Social, i permetrà atendre una necessitat que segons les dues regidores, Sandra Bartomeus i Roser Font, era molt important al municipi.

L'Ajuntament ha promogut els darrers anys diferents iniciatives destinades a fomentar el dret a l'habitatge. Per exemple, l'any 2015 va crear la Taula Local de Coordinació pel Dret a l'Habitatge i Contra la Pobresa Energètica, per aplegar tots els agents implicats o sensibilitzats per aquestes dues qüestions.