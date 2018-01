Esclanyà Millora en l'accés al cementiri

L'Ajuntament de Begur ha enllestit la millora del cementiri d'Esclanyà, que és de l'any 1904. La millora s'ha concretat en modificar l'accés, reconvertint unes escales en rampa, i refer tota la pavimentació de la part vella del fossar, molt afectada per les arrels de l'arbrat. L'actuació, impulsada per l'equip de govern i executada per l'empresa construccions Miquel J. Vargas, ha costat 13.442 euros.