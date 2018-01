Calonge aprova un pressupost amb un pes important de les tecnologies

El ple de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va aprovar aquest dijous el pressupost municipal per aquest 2018 que té com a principal línia mestre un augment de les inversions. El pressupost es va aprovar amb els 10 vots favorables de l'equip de govern (sis de CiU, dos del PSC, un de Compromís per Calonge i Sant Antoni i un del regidor no adscrit Joan Pons) i amb els set vots contraris d'ERC (cinc) i Avancem (dos). Del pressupost d'enguany destaca que el capítol d'inversions creix un 146% respecte a l'any anterior, de manera que l'Ajuntament hi destinarà un total de 2.050.000 euros, han informat fonts municipals.

Una altra de les dades rellevants del pressupost 2018 és que preveu continuar amb la reducció d'endeutament, fins a situar-lo en un altre mínim històric del 19,02% dels ingressos corrents a finals d'any, ha informat el consistori. Durant l'any 2017, ja va assolir un altre mínim històric: es va situar en 4.952.591 euros, xifra que representa el 23,82% dels ingressos liquidats l'exercici 2016. L'escenari per al 2019 és que l'endeutament baixi fins al 13,86% i que el 2020 es redueixi fins al 8,81%.

El capítol 6 del pressupost preveu una inversió de 2.050.000, que representa un augment d'un 146,39% respecte a les inversions previstes en el pressupost de l'any 2017. Aquest esforç inversor es desglossa en dues parts: les inversions de reposició, a les quals es destinen 310.000 euros, i les noves inversions, les quals disposaran d'1.740.000 euros.

En l'apartat de les noves inversions destaquen amb un pes especial els projectes emmarcats en l'àmbit de les noves tecnologies i Smart City. És aquí on el pressupost destina un total de 646.000 euros en tres blocs: la primera fase d'ampliació i tecnificació d'oficines municipals, que preveu la construcció d'un nou edifici equipat amb una sala tècnica per a coordinació d'emergències i una nova sala de plens/auditori (300.000 euros), el desenvolupament de projectes Smart City, que focalitzarà els esforços en la instal·lació d'enllumenat més eficient, un aparcament intel·ligent i la implementació d'una eina base de control de gestió (196.000 euros) i finalment la millora de l'equipament informàtic de comunicacions i gestió (150.000 euros).



Més inversions

A noves inversions també destaquen els projectes destinats a la millora d'equipaments i espais públics, com ara la construcció del nou edifici dels vestuaris i grades al camp de futbol de Sant Antoni (350.000 euros), les obres del clavegueram del carrer Empúries (45.000 euros), les inversions en patrimoni cultural que preveuen el projecte museogràfic del castell de Calonge (75.000 euros), les diverses actuacions en edificis municipals (60.000 euros) i a la via pública (60.000 euros), l'ampliació del Viver d'Empreses i espai Coworking del Palau Firal (49.000 euros) o la millora de les espais de jocs infantils (35.000 euros). Completen les noves inversions l'adquisició de patrimoni, apartat en el que es destinarà una part important a habitatge social (150.000 euros), els projectes tècnics i direcció d'obra (120.000 euros), les inversions en via pública i mobilitat (95.000 euros) o els equipaments tècnics per les àrees de Serveis Econòmics i per la Unitat d'Espai Públic (55.000 euros).

En l'apartat d'inversions de reposició destaquen les que es destinen a la xarxa de clavegueram i aigua (200.000 euros) i les destinades a equipament de les unitats de platges, esports, policia local i altres serveis municipals (110.000 euros).

D'altra banda, per segon any, s'obrirà un procés de participació ciutadana perquè els veïns puguin triar el destí de fins a 50.000 euros del pressupost d'inversions.