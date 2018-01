Sanció de 6.200 euros per les obres il·legals de Xavi a sa Conca

Multa de 6.200 euros per les obres il·legals que el febrer de l´any passat es van detectar en el talús de sa Conca, a Platja d´Aro. El regidor d´Urbanisme, Josep Maria Solé, ha explicat que és la xifra que ha determinat l´expedient sancionador obert per l´excavació i perforació del talús en ­terreny públic.

La sanció és per al propietari dels terrenys i promotor de l´obra, Galileu 136 SL –societat del futbolista Xavi Hernández–, i per a l´arquitecte. La societat també ha hagut de presentar un projecte de restauració de l´espai, el qual està executant.

Solé ha explicat que la multa que ha determinat l´expedient sancionador, portat per juristes, ja ve determinada pel cas d´una intervenció irregular com la que es va dur a terme en un terreny qualificat d´espai lliure –sobre aquest aspecte, el regidor ha precisat que no té les mateixes conseqüències de sanció actuar il·legalment sobre un terreny que té la qualificació d´espai lliure que fer-ho en un que, per exemple, té algun tipus de protecció.

El màxim responsable d´Urbanisme al municipi també ha concretat que, un cop enllestida la restauració, serà l´Ajuntament el que determinarà si hi està conforme o no.

En aquest sentit, ja va concretar, quan l´Ajuntament va desestimar les al·legacions presentades pel promotor de l´obra a l´expedient que va obrir la corporació per aquests treballs fora d´ordenació, que la restauració és una intervenció complexa.

L´excavació i perforació es van dur a terme durant tres o quatre dies del febrer de l´any passat i no tenien cap cobertura legal, ja que es van executar fora de la llicència d´obres.



Un forat al talús

Amb les obres il·legals el promotor pretenia obrir un forat a la part inferior del talús, de manera que un ascensor baixés del xalet que hi ha a la part superior fins a la cota zero del talús, és a dir, que els inquilins poguessin sortir a peu de l´aparcament de la platja.

La problemàtica, alertada pel Grup de Natura Sterna, i confirmada per l´Ajuntament de Platja d´Aro, va ser que els treballs es van dur a terme en un espai que és públic, per la qual cosa aquestes obres van ser declarades il·legalitzables i la corporació va obrir els pertinents expedients sacionador i de restauració.

En tot cas, Galileu 136 SL ha reprès la perforació del talús, ara sí dins del seu terreny i respectant el projecte pel qual l´Ajuntament de Platja d´Aro va concedir la llicència d´obres.

Ara, la sortida és a una alçada d´uns set metres, de manera que el promotor haurà de buscar un sistema per baixar a la platja de sa Conca sense passar per la zona de titularitat pública. Una opció seria baixar per una propietat veïna que sí que té accés fins a baix.