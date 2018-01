La Generalitat licita la redacció del projecte per buidar parcialment Vacamorta

La Generalitat ha obert la licitació per redactar el projecte per buidar l'abocador de Vacamorta, situat a Cruïlles, i sobre el qual pesen nombroses sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Suprem.

Segons recull l'anunci, l'empresa que obtingui el contracte haurà d'estudiar quina és la millor fórmula per retirar més de 2.350.000 de tones de deixalles que s'acumulen al subsòl del paratge i analitzar possibles destins de reubicació.

Ara bé, la Generalitat també deixa clar que es retiraran aquelles escombraries que es van abocar a Vacamorta d'ençà del 2003 en endavant; és a dir, quan el Govern va atorgar la llicència ambiental que ha estat el focus del litigi.

Això suposarà deixar 337.000 tones de deixalles enterrades a lloc, que són les que s'hi havien acumulat anteriorment, segons consta al plec de prescripcions tècniques del contracte. La redacció del projecte per buidar Vacamorta surt a licitació per 150.000 euros (181.500 euros amb IVA) i les empreses que vulguin optar-hi poden presentar ofertes fins demà.

La Generalitat va clausurar l'abocador de Vacamorta el novembre de 2014. Tant el TSJC com el Suprem van ordenar tancar-lo perquè la llicència ambiental de la instal·lació –i que ha estat el focus del litigi– estava mal donada. Però aquestes no són les úniques resolucions judicials que arrossega Vacamorta, perquè el cas ha derivat en nombrosos recursos (interposats tant per la Generalitat com per l'antiga gestora, Recuperació de Pedreres SL).

En tot cas, el juny del 2015 el TSJC va donar un termini de dos anys al Govern català perquè buidés l'abocador i traslladés les deixalles que s'hi havien abocat durant anys. Quan aquest termini es va esgotar, el TSJC va emetre una nova resolució carregant contra la Generalitat i dient-li que veia «del tot inadmissible i insuportable» que no hagués fet res per retirar els residus de Vacamorta.

EL TSJC criticava obertament que el Departament de Territori no hagués impulsat «una sola actuació per retirar ni una mísera tona dels milions que es van abocar al dipòsit». I que, per contra, al Govern li haguessin sobrat «temps i esforços» per interposar als tribunals una «interminable successió d'incidents, sol·licituds, recursos i peticions diverses» per intentar frenar el buidatge de l'abocador.

Ara, la Generalitat ha fet un primer pas per complir les resolucions judicials, o almenys perquè el jutjat vegi que actua. L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) va treure a licitació la redacció del projecte per buidar l'abocador de Vacamorta el dijous passat, amb un termini per a presentar ofertes que acaba demà. L'empresa que guanyi la licitació tindrà un termini de nou mesos per redactar el document.

L'adjudicatari del contracte haurà d'estudiar les alternatives que hi ha per a dur a terme el buidatge «i la manera d'extreure amb mitjans mecànics» tant les deixalles de Vacamorta com les diferents capes de terra que les cobreixen. Ara bé, com deixa clar el plec de condicions tècniques, no es retiraran tots els residus que hi ha, sinó aquells que s'hi van abocar a partir del 2003, és a dir, quan la Generalitat va atorgar la llicència ambiental que després els tribunals van tombar.

Per establir aquest termini, la Generalitat s'empara en la resolució del TSJC que al 2015 li va donar dos anys per buidar l'abocador. A l'escrit, l'alt tribunal deia –literalment- que s'ha de «restaurar completament el paratge a la situació que tenia abans del 10 d'abril del 2003 –data en què la Generalitat va atorgar la llicència ambiental a l'abocador, que va poder reobrir després que obrís per primer cop el setembre de 2000 a l'empara d'una llicència municipal que va ser anul·lada judicialment–».



Més de dues tones de residus

Segons recull un dels documents que acompanya la licitació, a l'abocador de Vacamorta hi ha, en xifres concretes, 2.692.656,81 tones de residus. I d'aquestes, les que s'hauran de retirar seran, en concret, 2.356.030,11 (que són les que s'hi van abocar entre els anys 2003 i finals del 2014, quan l'abocador es va clausurar).

Això vol dir, doncs, que d'entrada la Generalitat ja preveu que, un cop completats els treballs, al paratge hi quedin 336.626,70 tones de residus industrials no perillosos, els que s'hi van llançar entre l'any 2000 i fins al 2003.



150 milions d'euros i 140.000 viatges en camió

L'empresa que redacti el projecte per buidar Vacamorta haurà d'estudiar també quin serà el cost i el temps que es necessitarà per retirar els residus. En una primera estimació, la Generalitat va calcular que treure les deixalles costaria fins a 150 milions d'euros, que es necessitarien fer un mínim de 140.000 viatges en camió i que els treballs s'allargarien almenys onze anys.

A més, el projecte també haurà d'analitzar els riscos ambientals i per a la salut humana que comportarà moure tots aquests milions de tones d'escombraries. I finalment, analitzar on es dipositaran de nou.