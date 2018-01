El cos tanca l'any 2017 amb 30 detinguts

La Policia Local de Palafrugell va celebrar divendres passat la seva Diada a Palafrugell amb una jornada de portes obertes de la comissaria. Els actes commemoratius del patró de la Policia van tenir caràcter intern i s'hi van realitzar diversos reconeixements i lliurament de diplomes a diferents agents. En el mateix acte es va fer un breu resum de les dades estadístiques obtingudes en el decurs de l'any 2017 per part del cos, com ara que es van realitzar un total de 17.351 serveis, dels quals el major volum van ser: per seguretat ciutadana (8.937 serveis); policia de trànsit (3.220); policia administrativa (1.430); anomalies a la via pública (987); policia assistencial (800); i protecció civil (212).

A nivell de seguretat ciutadana, els delictes contra el patrimoni van pujar un 5,5% passant dels 1.018 de l'any 2016 a 1.074 delictes en l'any 2017; sobre les infraccions de la Llei 4/2015 de seguretat ciutadana, van pujar el nombre de denúncies en un 93,50% passant de 123 de l'any 2016 a 238 infraccions sancionades l'any 2017. Quant als delictes contra la seguretat viària, van baixar en un 3,57% de 56 fets l'any 2016 a 54 fets de l'any 2017, segons fonts municipals.

Pel que fa a detinguts, es va passar de 38 detinguts a l'any 2016 a 30 persones en el 2017.

Pel que fa referència als controls d'alcoholèmia, l'any passat es van fer un total de 2.035 proves amb 48 positius i tres conductors que es van negar a fer la prova.

D'altra banda, l'any passat es van posar un total de 296 denúncies pel Servei català de trànsit, de les quals 48 van ser per manca d'assegurança, sis pel Reglament general de circulació, 42 pel Reglament general de conductors i 200 per no haver passat l'ITV, ha informat l'Ajuntament.