Crema totalment l'antiga discoteca Pacha de Platja d'Aro

Incendi molt virulent a Platja d'Aro i que ha destruït totalment l'antiga discoteca Pacha.

Els fets s'han desencadenat la passada nit i ningú ha resultat ferit. Tot i això, quan han arribat els serveis d'emergències, una persona n'ha sortit de dins i ha alertat que no hi havia ningú més a l'interior.

Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi quan faltaven uns deu minuts per la mitja nit. Quan hi han arribat els serveis d'emergències - Bombers, SEM i Policia Local de Castell - Platja d'Aro- s'han trobat que les flames eren molt virulentes i que afectaven tot l'edifici abandonat del que havia estat la discoteca.

Aquest equipament es troba al número 175 de l'avinguda de s'Agaró i és molt conegut pels gironins i turistes que anaven en aquesta discoteca fa molts anys.

Imatge d'arxiu de l'equipament on s'ubicava la discoteca Pacha de Platja d'Aro · Aniol Resclosa

Els Bombers hi han treballat amb set dotacions i quan hi han arribat la Policia Local ha comentat que la persona que acaba de sortir de dins era l'única que hi havia dins segons els ha explicat. Ningú ha resultat ferit pel fets.

El foc s'ha desenvolupat a l'entrada de l'antiga discoteca i ha cremat ràpidament.

Pels volts de les tres s'ha donat per extingit. Però els Bombers han treballat per l'exterior per evitar que l'edifici amenaci de caure.

Durant el matí, els Bombers i la Policia Local també han estat repassant tot el complex. Ja que hi ha zones on encara la temperatura és elevada i han avaluat l'estat de l'edifici.