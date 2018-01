La Policia Local de Palafrugell incorporarà un inspector aquest any

La Policia Local de Palafrugell incorporarà un inspector. El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Jonama, ha explicat que la decisió de fer aquesta incorporació l'ha presa el gabinet de seguretat de l'equip de govern, integrat per l'alcalde Josep Piferrer, el primer tinent d'alcalde Albert Gómez i el mateix Jonama. La voluntat és que s'integri al més aviat possible a l'organigrama del cos policial, si bé amb els tràmits i terminis administratius que hi ha, el responsable polític de la policia palafrugellenca calcula que podrà començar a treballar a finals del mes de març.

Xavier Jonama va comentar ahir que les bases del concurs per a la selecció de l'inspector sortiran publicades en breu i que, entre elles, s'especifica que només poden optar a la plaça les persones que ja tenen aquesta categoria –per tant, no hi poden participar agents que tenen un altre rang com sergents o sotsinspectors– en en algun cos de policia municipal o als Mossos d'Esquadra. També va manifestar que han sondejat possibles candidats a ocupar la plaça la capdavant de la Policia Local de Palafrugell.

Jonama va explicar que la incorporació d'un inspector ha de servir per portar «nous aires» al cos i ha de permetre donar-li «un altre impuls a obrir més el cos a la ciutadania i a millorar-ne la comunicació» de cara a l'exterior. L'inspector es convertirà en el cap de la Policia Local, rellevant al subsinspector Andreu Verdugo.

El regidor va afegir que el cos està ben dimensionat amb una cinquantena d'agents, que estan ben equipats i amb instal·lacions adequades per a desenvolupar la seva feina. Amb l'arribada de l'inspector, Xavier Jonama considera que es pot completar el cos policial i, per exemple, ja té alguna tasca per a qui ocupi la plaça com ara si l'Ajuntament adquireix càmeres de seguretat per a les entrades a les poblacions del municipi i si els agents en porten a sobre.

La incorporació d'un inspector era una de les figures que recomanava la famosa auditoria del 2010 que va fer evident el mal ambient intern del cos. De fet, l'Ajuntament ja va contractar-ne un, Francisco Longo, procedent de Calafell, però va plegar el 2012, un any després d'arribar a Palafrugell.

El juliol de 2011, el govern de PSC i CiU va revelar el clima laboral «insostenible» a la Policia Local, i des de llavors s'ha treballat per intentar corregir-lo. El gener de 2016, l'alcalde Juli Fernández va exposar que aquest clima havia patit darrerament un deteriorament després d'aconseguir-lo redreçar. Ahir, Jonama va dir que la plantilla està «tranquil·la», sense voler entrar en més detalls.