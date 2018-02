Pacha de Platja d'Aro: Segon adeu de la discoteca 44 anys després de néixer

Cada establiment amb història que tanca a Platja d'Aro es converteix ràpidament en un record per a desenes, o centenars, de gironins que hi van passar la seva infància, adolescència o postadolescència. Un exemple clar es va viure aquest darrer estiu quan el Magic Park va anunciar que tancava les portes el mes de setembre passat. Una cosa semblant va passar ahir, com no, a Platja d'Aro, quan les flames van portar a la primera pàgina de l'actualitat l'antiga discoteca Pacha: de 44 anys de vida sota aquest nom –abans havia portat el nom de Le Privé, que va obrir com a discoteca el setembre de 1972.

Platja d'Aro és, sens dubte, la capital gironina de la nostàlgia, dels anys passats dels gironins que gaudien de dia i de nit a la localitat. Títol de l'enyorança que Platja d'Aro s'entossudeix a mantenir amb la desaparició, a poc a poc, de locals emblemàtics per a desenes de gironins i turistes: Maddox –que acollirà blocs de pisos–, Paladium, el Montbar, el mateix Magic Park, la discoteca Marius... símbols d'una època esplendorosa per a Platja d'Aro.

L'incendi de la nit de dimarts a dimecres a Pacha va tornar a la memòria de molts les nits en aquella discoteca, però ja fa anys que s'hi va deixar de punxar música i posar cubates. Va ser un adeu silenciós, que ni el propietari, Pepe Carrera, recorda ja que, segons va comentar ahir, fins el final el va gestionar qui l'havia posat en marxa la Setmana Santa de 1974, Kiko Riera, unint-se als mites de la nit que ja eren Tiffany's i Paladium. Buscant a l'hemeroteca, no s'ha trobat cap notícia del comiat, però la darrera referència és de l'inici de la temporada d'estiu de 2002.

Kiko Riera explicava en el treball del periodista Xavier Castillón, Nit d'Aro. Seixanta anys de discoteques i sales de festa a Platja d'Aro, que «vam aplicar a tot el conjunt l'estil Pacha: un estil de discoteca mediterrani i senzill. I quan vam obrir, vam arrassar a Platja d'Aro. Les cues per entrar a Pacha feien un quilòmetre i arribaven fins a Tiffany's –recentment havia estat Loft–». Com a referent mundial que va ser la nit de Platja d'Aro, grans estrelles van passar pels seus locals i Pacha no en va ser una excepció, amb el músic de jazz de Filadèlfia Lou Bennett o el baixista britànic Mani, que hi va punxar la revetlla de Sant Joan del 2001.

Com les dues cireres de la marca Pacha i com els dos comiats, la discoteca de Platja d'Aro, situada a la sortida de la localitat cap a Sant Feliu de Guíxols, també ha patit dos incendis. El d'ahir i el del 10 de novembre de 1980, que també va devastar el local. Aleshores, el darrer cap de setmana d'aquell mes Riera ja havia muntat un envelat a l'aparcament i va posar en marxa el Pacha Circus el qual, a més de música, va acollir exhibicions de patinatge. El local va reobrir el 12 de juny de 1981.

Amb flames o sense, el que no tindrà Pacha serà una segona oportunitat, ja que el seu destí és l'ender­roc per fer-hi un hotel, un aparthotel o apartaments turístics, l'ús urbanístic de la finca. Ara queda veure quan es desenvoluparà.