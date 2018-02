Un violent incendi destrossa l'antiga discoteca Pacha de Platja d'Aro

L´antiga discoteca Pacha de Platja d´Aro ha passat a la història. Estava tancada de feia anys però ara l´edifici pràcticament ha desaparegut. Aquest dimarts poc abans de la mitjanit s´hi va declarar un incendi que va destrossar les instal·lacions del que havia estat un gran complex d´oci nocturn de la Costa Brava.

Els Bombers van treballar-hi durant tota la nit i ahir el matí encara van estar assegurant les zones perquè n´hi havia que malgrat les hores que havien passat presentaven altes temperatures. La Policia de Castell-Platja d´Aro també va treballar a lloc. Els Mossos d´Esquadra, per la seva banda, porten la investigació.

Tot apunta que darrere hi ha l´acció humana però de moment no es pot demostrar qui hi hauria al darrere. El foc va destrossar les sales de la discoteca i tot el que hi havia dins. En algunes zones encara hi havia l´antic mobiliari com cadires, taules, entre d´altres, acumulades a l´interior des del seu tancament.

Cal dir que ningú va resultar ferit en el moment del succés però de les instal·lacions de l´antiga discoteca en va sortir una persona, que estaria vivint en aquesta zona. De fet, es té constància que en aquest espai hi ha ocupes i la Policia de Castell-Platja d´Aro hi està a sobre de fa temps. Els accessos el seu dia quan va tancar es van clausurar i tapiar però la gent ha aconseguit entrar-hi.

Un veí va alertar de l´incendi

Els fets es van desencadenar quan faltaven uns deu minuts per a la mitjanit. Un veí de Platja d´Aro que viu en aquesta zona on hi ha la discoteca, l´avinguda de s´Agaró, va alertar a la Policia Local de Castell-Platja d´Aro que veia una columna de fum procedent de les instal·lacions d´aquest complex d´oci abandonat. I també va explicar que havia vist sortir algú de dins.

Quan hi van arribar els serveis d'emergències -Bombers, SEM i Policia Local de Castell-Platja d'Aro- es van trobar que les flames eren molt violentes i que afectaven tot l'edifici abandonat del que havia estat la sala de festes.

Aquest equipament és molt conegut pels gironins i turistes que anaven en aquesta discoteca fa molts anys.

Els Bombers hi van treballar durant més de tres hores amb set dotacions i quan hi va arribar la Policia Local va explicar als efectius d´extinció d´incendis que una persona acabava de sortir de l´interior. Sembla ser que era l´única persona que hi havia dins. Malgrat les violentes flames, ningú va resultar ferit pels fets.

L´incendi es va desenvolupar des de l'entrada de l'antiga discoteca i va cremar ràpidament tot el que va trobar per davant. Pels volts de les tres de la matinada, els Bombers van donar per extingit l´incendi. Però van treballar per l'exterior per assegurar-se de l´estructura.

De fet, durant el matí d´ahir Bombers i la Policia Local també van estar repassant tot el complex.