El jutjat admet a tràmit una querella per estafa en el traspàs d'un restaurant

El jutjat d'instrucció número 2 de Sant Feliu de Guíxols ha admès a tràmit una querella per una presumpta estafa en el traspàs d'un restaurant –abans Essència, ara La Pèrgola– ubicat al passeig Marítim de Platja d'Aro. En l'interlocutòria d'admissió a tràmit de la querella, presentada per la societat Lunda Europe SL contra la responsable de la societat que va traspassar el negoci, El Gairo 2015 SL, la jutgessa exposa que dels fets que consten a la querella es desprèn que «podrien ser constitutius d'un delicte d'estafa», per la qual cosa obre la fase d'instrucció amb les diligències prèvies i cita a declarar els representants de la societat denunciant i la representant de l'empresa denunciada.

Paral·lelament, el jutjat ha traslladat a la Fiscalia, perquè n'emeti un informe, la petició de mesures cautelars contra la querellada, que és de presó preventiva eludible amb fiança de 140.000 euros per respondre de les possibles responsabilitats civils que es puguin derivar de la denúncia, ha concretat l'advocat dels denunciants, Joaquim Boadas de Quintana, secretari general de la Fecasarm. La Pèrgola forma part de l'Associació d'Hoteleria, Restauració i Oci de la localitat, membre de la Fecasarm.

La querella exposa que la representant d'El Gairo 2015 va actuar de «mala fe» i va enganyar els de Lunda Europe SL perquè mai els va comunicar que la cuina del restaurant no es podia utilitzar –no té sortida de fums, ha concretat Boadas de Quintana– i, quan van visitar l'establiment, els anteriors responsables s'hi van posar a cuinar, seguint doncs amb l'intent d'engany que es denuncia.

Paral·lelament a la querella, Lunda Europe SL ha presentat a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro una reclamació patrimonial de 175.559,78 euros per haver emès un certificat erroni –que va motivar la firma del traspàs– en què no s'informava que la cuina que hi ha al restaurant no es pot utilitzar.

Aquest certificat, emès el desembre de l'any 2016 sobre el canvi de gestor del local que s'havia produït el 2015, quan va passar a mans d'El Gairo 2015 SL, informava que l'activitat que hi havia era la de restaurant amb complement de bar. El mateix dia, Lunda Europe SL va firmar el contracte de traspàs. La sorpresa als responsables de Lunda Europe va arribar el 10 de febrer de 2017, quan l'acord de l'Ajuntament sobre el canvi de titularitat precisava que l'activitat de l'establiment era de bar-restaurant, sense cuina.