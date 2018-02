Les obres de Rius i Calvet de Sant Feliu obligaran a tallar el trànsit tres mesos

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha anunciat que aquest principi de febrer té previst començar les obres de reforma del sector marítim de Rius i Calvet. L'inici dels treballs serà el pròxim dilluns i es prolongarà dotze mesos efectius, amb una pausa a l'estiu per tal que les obres no afectin la temporada turística. Si bé la previsió és començar el 5 de febrer, l'afectació principal es preveu que comenci a partir del dilluns 12 de febrer. El cost és d'uns tres milions d'euros.

L'Ajuntament ha informat que el passeig Rius i Calvet quedarà tallat al trànsit aproximadament uns tres mesos a l'altura de la rotonda del passeig del Mar, per un costat, i de l'antiga discoteca Palm Beach per l'altre; per bé que s'hi podrà passar a peu. Les persones que hagin d'accedir en vehicles ho hauran de fer voltant per la carretera de Tossa i trencant a Quatre Camins. A més, l'Ajuntament ha manifestat que promou la informació als veïns amb reunions i altres accions.

La reforma del front marítim Rius i Calvet consistirà en una renovació integral d'aquesta zona deteriorada pel pas de dècades sense inversió. Afecta 6.910,49 metres quadrats i inclou el passeig de Rius i Calvet i les placetes que hi limiten fins a l'avinguda Juli Garreta, així com el sector de platja corresponent a tot l'àmbit, on s'inclou també la desembocadura de la riera, en forma d'amfiteatre escalonat mirant al mar.

Entre les principals obres que es faran en aquest sector hi ha la reordenació de la superfície de l'actual vial, amb ampliació de la vorera formant un passeig pavimentat i la modificació del calaix de la riera del Monestir.