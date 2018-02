«Torneu-nos la S» és la demanda que ha difós l'Ajuntament a les xarxes socials després que aquesta lletra desaparegués del logotip promocional instal·lat poc dies abans al Passeig.

El consistori havia preparat aquest element coincidint amb l'inici del Carnaval i tenia la intenció que les colles es fessin les fotos i servís com un element de promoció turística de la ciutat.

"Ens feia molta il·lusió que les lletres amb el nom de la nostra ciutat estessin davant de mar i que tothom s'hi pogués fer fotos, compartir les selfies a les xarxes socials, i que tothom veiés quin mar tan espectacular tenim. Que les colles de Carnaval s'hi fessin les fotos del 2018. Que els turistes ens coneguessin per la bellesa de l'indret."

Aquesta ha estat la crida dels responsables municipals que atribueixen la desaparició a "una bretolada". I per aquest motiu, demanen que es torni la lletra que falta i apel·len als sentiments ganxons més arrelats per recuperar-la: "si teniu estima per la nostra població, si teniu interès en què el turisme vagi bé, la ciutat vagi endavant... ens torneu la lletra que falta. Ja la col.locarem de nou."

Com si fos una entremaliadura de pati de col·legi, a les xarxes diuen que l'acte no tindrà conseqüències " no cal donar explicacions ni us les demanarem i que es pot tornar "si cal, de nit, sense ser vistos".

La crida acaba amb un clam desesperat: "Torneu-nos la S!!!"