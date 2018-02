Inicien els treballs per eliminar la línia elèctrica de la urbanització la Pletera

Els treballs per retirar i desplaçar la línia elèctrica de l'antiga urbanització de la Pletera, a l'Estartit, fora de l'àmbit de la maresma recuperada en el marc del projecte Life Pletera han començat aquesta setmana. La nova línia serà tota soterrada i vorejarà el límit de la Xarxa Natura 2000. D'aquesta manera,es reduirà el seu impacte paisatgístic i l'afectació negativa que pugui tenir sobre les aus. Es tracta d'una actuació que no estava prevista en el projecte inicial del Life Pletera, però que es podrà tirar endavant gràcies als estalvis en la de desurbanització i creació de les llacunes.

La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, Sandra Bartomeus, ha precisat que «a banda de disminuir l'impacte visual en un entorn d'elevat valor natural i paisatgístic, s'evitarà que les aus puguin patir accidents». El pressupost de l'actuació és d'uns 252.000 euros. El projecte ha estat elaborat per la companyia Endesa, que l'executarà, conjuntament amb l'empresa Tragsa, un dels socis del projecte Life Pletera. Es preveu que l'actuació estigui enllestida aquesta primavera. Els treballs inclouen el desmantellament d'una de les tres casetes de serveis elèctrics (la central). La del sector nord es mantindrà operativa i la del sector sud es reconvertirà en un mirador.

La línia de la Pletera té prop d'1,5 quilòmetres i connecta les cases de la urbanització amb alguns masos i amb la zona del marge dret de la Gola del riu Ter. Discorre soterrada per la part on hi ha asfaltat el carrer i, a l'altura del camí Fondo, continua en format aeri fins a creuar el riu Ter. Els treballs retiraran la lína de l'àmbit de la Pletera, de manera que el traçat es farà de forma subterrània resseguint el perímetre de la Xarxa natura 2000, que coincideix amb els camins de la Caminassa i de la Gola. La nova instal·lació serà d'uns 2,4 quilòmetres. El desenvolupament dels treballs comportarà talls puntuals de trànsit a la zona fins al 28 de febrer.