L'Ajuntament de Sant Feliu fa una crida pel retorn d'una lletra sostreta

Sant Feliu de Guíxols ha incorporat recentment un nou element promocional de la ciutat al passeig perquè sigui retratat milers de vegades pels mòbils i compartit a través de les xarxes socials: la marca Guíxols, comparable al que, per exemple, hi ha a la ciutat holandesa d'Amsterdam (I Amsterdam). El problema és que fa més d'una setmana que algú va amputar el mot quan va decidir endur-se'n la S, de manera que des d'aleshores la fotografia només es pot prendre amb Guíxol. Per intentar recuperar la lletra sostreta, l'Ajuntament va fer una crida ahir a través de les xarxes socials perquè l'individu o individus que van mutilar el Guíxols retornin la S. En tot cas, l'alcalde Carles Motas ja té clar que si la corporació vol mantenir completa la marca Guíxols instal·lada al passeig, les lletres s'hauran de soldar.

El batlle va manifestar la necessitat d'aquesta intervenció a Ràdio Sant Feliu, on va afegir que, de totes maneres, n'encarregaran recanvis per si desapareixen altres lletres. Alhora que va reflexionar que accions com aquesta no tenen cap sentit.

En el missatge enviat per l'Ajuntament guixolenc a la persona o les persones que es van endur la S, l'administració apel·la a la seva voluntat i al seu sentit de pertinença al municipi: «a qui hagi estat, us demanem que si teniu estima per la nostra població, si teniu interès perquè el turisme vagi bé i els visitants es puguin fer fotos davant de mar, que la ciutat vagi endavant... ens torneu la lletra que falta». L'Ajuntament diu que ja s'encarregarà de col·locar-la de nou i que, de fet, ni s'han de preocupar que els busquin després: «Feu-ho, si cal, de nit, sense ser vistos. Deixeu-la davant l'Ajuntament, no cal donar explicacions ni us les demanarem».