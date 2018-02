Els Mossos localitzen una festa «rave» en un bosc de Garrigoles amb 400 persones

Els Mossos d'Esquadra han localitzat una festa 'rave' amb prop de 400 persones la matinada d'aquest diumenge a Garrigoles (Baix Empordà). L'alerta la va donar un veí de la zona que va sentir sorolls pels volts de la una i va avisar la policia. Un cop al lloc els agents van veure que al mig del bosc hi havia una carpa muntada, llums i música.

Va ser aleshores quan els Mossos es van acostar per intentar parlar amb un responsable i van identificar dos homes que els van assegurar que tenien el permís del propietari dels terrenys. Els dos joves també van explicar als agents que es tractava d'una festa d'aniversari, però que hi havia anat més gent de la que es pensaven. Enmig de les identificacions un dels assistents va llançar una pedra que va arribar a impactar amb un dels cotxes patrulla, sense causar danys importants.

Els agents van anar a la festa després que un veí sentís sorolls en una zona on hi ha unes piscines. Després de buscar i descartar que hi hagués ningú, la policia va veure que unes 400 persones estaven celebrant la 'rave' just uns metres més avall. Fins a la zona, on hi havia prop de 200 cotxes, s'hi van desplaçar diverses patrulles tant de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de La Bisbal com de la de Roses, ja que es tracta d'una localitat fronterera entre les comarques de l'Alt i el Baix Empordà.

Mentre part dels agents identificaven els responsables de la 'rave', i aixecaven acte de l'incident, alguns cotxes policials van bloquejar les diverses entrades que hi ha al lloc on es van muntar les carpes, i és que l'afluència de vehicles era contínua. Els dos responsables van explicar a la policia que l'acte es va anunciar a través de les xarxes socials, i que malgrat que es tractava d'una festa d'aniversari, s'hi havia presentat més gent de la que inicialment havien previst.

Els Mossos, que van valorar l'opció de muntar un control d'alcoholèmia, van decidir finalment deixar un cotxe patrulla en un dels accessos principals de la festa, amb la voluntat de limitar el nombre de cotxes que accedien a la 'rave', i assegurar-se que aquells que es posaven a la carretera no ho fessin sota els efectes de les drogues o l'alcohol. Els assistents no es van mostrar agressius i no es van registrar incidents amb els agents més enllà de la pedra llançada contra el cotxe dels Mossos.