Pere Albó retreu al govern ganxó que no persegueixi el robatori de la lletra S

El regidor del grup municipal de MES a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, ha criticat l'actitud de l'equip de govern de la ciutat respecte del robatori de la S de marca promocional Guíxols que recentment es va instal·lar al passeig. Pere Albó no entén que, «en lloc de perseguir el fet i que no torni a passar, proposa que la retornin de manera anònima i es queda tan ample, amb l'increment d'aquest tipus de delinqüència que està donant mal viure a molts veïns de totes les zones de la ciutat». I lamenta que l'equip de govern no hagués «posat el mateix entusiasme a intentar recuperar les figures del pessebre que van desaparèixer al Molí de Vent, i que els veïns munten cada any amb tota la seva il·lusió».

L'Ajuntament de Sant Feliu va aprofitar aquest divendres les xarxes socials per fer una crida a l'individu o als individus que fa més d'una setmana van endur-se la S, amputant l'element promocional ja que des d'aleshores s'hi llegeix Guíxol, perquè el retornin, de bona voluntat. I comprometent-se a no empaitar-los: «Feu-ho, si cal, de nit, sense ser vistos. Deixeu-la davant l'Ajuntament, no cal donar explicacions ni us les demanarem».

Albó considera aquest comunicat «del tot inapropiat» perquè sosté que l'Ajuntament «ha de denunciar totes les bretolades i ha de treballar perquè no es produeixin». Per al regidor de MES, «tot plegat no mereix altre qualificatiu que no sigui el de surrealista».