El TSJC anul·la el pla de recuperació d'espais públics del Sant Pol bisbalenc

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat i deixat sense cap efecte jurídic el pla especial urbanístic de delimitació i recuperació d'espais públics del nucli de Sant Pol, al terme municipal de la Bisbal d'Empordà. També condemna l'Ajuntament i la Generalitat a pagar les costes del denunciant fins a una quantitat màxima de 1.000 euros cadascun. Aquest pla especial va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona el 29 de juny de 2011 i pretenia recuperar espais públics que havien estat apropiats per particulars i integrats dins de les seves propietats. Per aconseguir aquesta recuperació, l'Ajuntament va signar convenis amb totes les propietats que, suposadament, havien integrat espai públic a la seva finca menys amb una, que considera que l'Ajuntament no va acreditar que el terreny que li reclamava –99,30 metres quadrats segons les dades que apareixen al document del pla especial– abans havia estat públic. Per aquest motiu, Xavier Grass va portar aquest pla al contenciós administratiu, que l'ha anul·lat.

La sentència del TSJC és del 7 de desembre de 2017 i anul·la el pla especial de Sant Pol per una qüestió formal: la figura urbanística del pla especial no permet la delimitació i recuperació de l'espai públic. És a dir, el marc legal amb el qual l'Ajuntament justifica aquest pla especial «no autoritza l'elaboració d'un pla especial, la finalitat del qual sigui la de delimitar i recuperar l'espai públic», recull la sentència, que afegeix que la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat ve a reconèixer en una comunicació que figura en l'expedient administratiu que «l'instrument de planejament aquí impugnat no és, si més no, l'adequat per portar a terme la recuperació d'espais considerats com de domini públic».

La sentència no és ferma i es pot presentar un recurs de cassació, però l'alcalde Lluís Sais l'ha descartat perquè hi ha risc que no s'admeti a tràmit i que l'Ajuntament hagi de fer front a noves costes. En tot cas, no tanca l'objectiu del pla especial de recuperar espais públics de Sant Pol. El batlle també ha precisat que la tramitació de l'expedient es va fer sota la tutela d'Urbanisme de la Generalitat.

Aquest expedient de recuperació d'espais públics de Sant Pol va arrencar fa més de dues dècades arran que veïns de tota la vida del nucli van posar en coneixement de l'Ajuntament que hi havia altres veïns que s'havien apropiat de determinats espais públics i els havien inclòs dins de la seva finca, ha relatat el batlle bisbalenc. El cas és que, si bé l'Ajuntament va intentar acreditar aquestes ocupacions del domini públic de manera documental, el pla especial de recuperació d'aquests espais a Sant Pol es va fonamentar, principalment, en els testimonis oferts pels veïns, cosa que complica el procediment, reconeix Lluís Sais.

Precisament, la manca d'aquesta prova documental va motivar Xavier Grass a impugnar el pla. El veí ha destacat respecte d'aquest assumpte que l'Ajuntament li havia concedit dos permisos per fer obres en l'espai que després li han reclamat com a públic.