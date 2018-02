Jutgen un jove de la Bisbal d'Empordà que s'enfronta a 13 anys de presó per haver violat la seva germana

L'Audiència de Girona ha jutjat un jove de la Bisbal d'Empordà que s'enfronta a 13 anys de presó per haver violat la seva germana. Segons recull l'escrit d'acusació, els fets van tenir lloc a principis d'abril del 2014 en un pis de l'avinguda Les Voltes, on vivia la família (que és d'origen hondureny). Abans d'agredir sexualment la seva germana, de tan sols 13 anys d'edat, el fiscal sosté que el processat ja portava mesos insinuant-se-li. Inicialment, la menor no va denunciar els fets per la "por i la vergonya" que passaria la seva mare quan ho sabés. De fet, durant el judici a l'Audiència de Girona, tant els dos germans com pràcticament la resta de familiars s'han negat a declarar. Un d'ells, però, sí que ha admès haver escoltat com el jove li deia expressions obscenes a la seva germana. Les psicòlogues han donat credibilitat al testimoni de la víctima en instrucció i creuen que avui s'ha negat a declarar per pressions familiars. Després de la vista, l'advocat de l'acusat n'ha demanat l'absolució.