Els calongins voten perquè es millorin els parcs infantils

Un total de 186 persones han votat en el marc del procés de participació ciutadana que impulsava l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per tal d'escollir a quin projecte es destinaven fins a 50.000 euros del pressupost municipal d'inversions. El procés de participació ciutadana permetia escollir entre cinc projectes de millora d'espais públics, i el que ha obtingut més vots ha estat el projecte de millora dels parcs infantils del municipi, amb un total de 71, un 38,2% dels vots emesos. La resta de projectes han tingut un suport molt similar, amb 33 vots per al projecte d'instal·lació de circuits saludables (17,7% dels vots), 31 per al projecte de millora dels camins rurals (16,6%), 26 per al projecte de millora del mobiliari urbà a diferents barris del municipi (14%) i 25 per al projecte de millora de les àrees de lleure per a gossos (13,5%).

Enguany la participació ha patit una davallada remarcable, fet que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni atribueix al fet que les votacions s'han realitzat únicament online i que el sistema de validació de vot tenia una certa complexitat. Així, mentre que l'any passat van participar 403 persones, de les quals 280 van votar online i 123 presencialment, aquest any s'han registrat 186 vots, han informat fonts municipals.