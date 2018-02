La Generalitat rep cinc ofertes per redactar el buidatge de Vacamorta

Un total de cinc empreses concorreran a la selecció de la que redactarà el projecte per al buidatge, parcial, de l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles.

Les cinc empreses que van presentar ofertes durant la setmana de termini que va donar la Generalitat –la licitació del contracte va sortir publicada al DOGC el dijous 25 de gener i es podien presentar les propostes fins al 31 de gener– són: Geotecnia y Cimientos SA, de Madrid; Amphos 21 Consulting SL, de Barcelona; Disseny i Sostenibilitat SL, de Manresa; Barrau Enginyers Consultors SLU, de Girona; i EP Enginyeria Grup 7 SL, de Figueres. La redacció del projecte ha sortit a licitació per un import de 150.000 euros (181.500 euros amb IVA) i l'empresa que s'endugui el contracte té un termini de nou mesos per redactar el document.

L'adjudicatari del contracte haurà d'estudiar les alternatives que hi ha per dur a terme el buidatge «i la manera d'extreure amb mitjans mecànics» tant les deixalles de Vacamorta com les diferents capes de terra que les cobreixen. Ara bé, com deixa clar el plec de condicions tècniques, no es retiraran tots els residus que hi ha, sinó aquells que s'hi van abocar a partir del 2003, és a dir, quan la Generalitat va atorgar la llicència ambiental que després els tribunals van tombar.



S'hi quedaran 336.000 tones

Per establir aquest termini, la Generalitat s'empara en la resolució del TSJC que al 2015 li va donar dos anys per buidar l'abocador. A l'escrit, l'alt tribunal deia que s'ha de «restaurar completament el paratge a la situació que tenia abans del 10 d'abril del 2003 –data en què la Generalitat va atorgar la llicència ambiental a l'abocador, que va poder reobrir després que obrís per primer cop el setembre de 2000 a l'empara d'una llicència municipal que ja havia estat anul·lada judicialment».

Segons recull un dels documents que acompanyava l'anunci de la licitació de redacció del projecte, a l'abocador de Vacamorta hi ha 2.692.656,81 tones de residus.

I d'aquestes, les que s'hauran de retirar seran 2.356.030,11 (que són les que s'hi van abocar entre els anys 2003 i finals de l'any 2014, quan l'abocador va ser clausurat per la Generalitat per ordre judicial). Això vol dir, doncs, que la Generalitat ja preveu que, un cop completats els treballs, al paratge hi quedin 336.626,70 tones de residus industrials no perillosos, els que s'hi van llençar entre l'any 2000 i fins al 2003.

Tant l'alcalde com la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) ja han mostrat el seu rebuig a la decisió de la Generalitat de cenyir-se únicament al que diu la resolució judicial que anul·la l'autorització ambiental del 2003 i ignorar els residus que s'hi van dipositar anteriorment.