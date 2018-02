La discussió política de Palafrugell s'enfoca de nou en la Policia Local

La Policia Local de Palafrugell torna a la discussió política del municipi. Arran de la notícia que va publicar aquest diari el 31 de gener que l'equip de govern té la intenció d'incorporar un inspector aquest any, el grup municipal del PSC, a l'oposició, ha acusat l'executiu local (ERC i CiU) de no haver comunicat a la plantilla policial aquesta voluntat, i que se'n va assabentar per la premsa. El regidor de la Policia Local, Xavier Jonama, ha negat l'acusació, ha dit que és «mentida» l'afirmació dels socialistes que els agents van conèixer que es contractarà un inspector per la premsa ja que es tracta d'un fet tan «públic i notori» que el mateix portaveu socialista, Juli Fernández, va treure'l en el ple del mes de desembre.

El PSC sosté que l'equip de govern hauria d'haver convocat una reunió amb la plantilla de la Policia Local per comunicar-los que aquest 2018 s'incorporarà un inspector al cos –que es convertirà en el cap–. Segons Fernández, no haver fet aquesta reunió amb la plantilla per comunicar els canvis denota falta de confiança de l'equip de govern cap al conjunt dels agents . L'exalcalde sosté que «cal aplicar criteris de major deferència, aplicar dedicació política i escoltar els treballadors quan s'engega un procés de canvis».

Jonama, però, rebutja l'acusació dels socialistes i afirma que se'ls va comunicar als comandaments i als sindicats, i a tot els agents que li han preguntat: «No ho hem amagat». El regidor ha afegit: «No hem fet un anunci al taulell? No, no l'hem fet, i crec que no s'havia de fer». A part, ha concretat que la figura de l'inspector ja va aparèixer en el ple dels pressupostos del novembre passat, perquè ja apareixia en la plantilla per aquest 2018, i que Fernández va preguntar sobre la qüestió en el ple del desembre, demanant que es fes públic el més aviat possible la si es contractava.

Jonama ha concretat que fa quatre o cinc mesos que treballen perquè vingui un inspector. Inicialment, l'Ajuntament va estudiar incorporar un inspector en comissió de serveis, però no va ser possible, de manera que ara es convocarà un concurs. El regidor sosté que la comunicació oficial es farà quan la incorporació estigui tancada, però que el govern no ha tingut cap problema en explicar l'assumpte a qui els ho ha demanat. També ha manifestat que no va considerar adient dir-ne res en la celebració de la patrona perquè es tractava d'un acte intern i de reconeixement.

Xavier Jonama crítica l'acusació del PSC perquè no aporta res i perquè considera «una deslleialtat absoluta» voler crear crispació amb la Policia Local. I es pregunta «a què ve dir que la plantilla de la Policia Local s'assabenta per la premsa» de la contractació d'un inspector