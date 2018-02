Humana recull a Begur 13,5 tones de roba usada

L'organització no governamental per al desenvolupament Humana, que promou la reutilització del tèxtil, va recollir 13,5 tones de roba a Begur al llarg de l'any passat. Aquesta xifra representa un increment del 3,75 per cent respecte a l'any anterior, que va ser de 12,713 tones. La roba recollida, com també el calçat, els complements i el tèxtil de la llar, procedeix dels cinc contenidors que té l'entitat al municipi. Segons Humana, aquestes dades de recollida confirmen la confiança de la ciutadania per un model de gestió del residu tèxtil amb finalitat social i recorda que el tèxtil és la fracció de recollida selectiva amb més potencial d'aprofitament.