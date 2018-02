L'IPEP presenta una nova aposta per dinamitzar els polígons palafrugellencs

La nova aposta de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) per dinamitzar els Sectors d'Activitat Econòmica, coneguts com a polígons industrials, atraure-hi noves empreses i consolidar les existents és el Palafrugell Industrial. Palafrugell té sis polígons industrials on es concentren bona part de les empreses del municipi. En una primera fase d'execució, el projecte ha desenvolupat un web, palafrugellindustrial.cat, que servirà com a localitzador de terrenys i naus disponibles per a possibles interessats; el web, a més, proporciona informació útil de cara a les empreses que vulguin instal·lar-se a Palafrugell.