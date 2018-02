Platja d'Aro Cercavila de les llars d'infants

Platja d'Aro ja viu intensament la setmana gran del Carnaval d'enguany, que a la vila té el punt àlgid dissabte a la tarda amb la Gran Rua de Carrosses i Comparses. Però no tots els actes del Carnestoltes platjarenc s'acaben amb la rua, ahir, va ser el torn de les llars d'infants municipals, que van celebrar la seva cercavila. Avui, Dijous Gras, festiu al municipi, serà el torn del pregó de Ses Majestats Carnestoltes des del balcó de l'Ajuntament i, posteriorment, hi haurà l'arrossada popular per a un miler de comensals.