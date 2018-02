L'accés a l'IES Sant Elm serà a peu o fent volta per la carretera de Tossa

Les obres de reforma i urbanització del passeig de Rius i Calvet a Sant Feliu de Guíxols, per un valor de tres milions d'euros, van començar aquest dilluns, però serà a partir del pròxim dilluns quan arribarà el veritable moviment de màquines i terra amb l'obertura del carrer. Aquesta situació obligarà a tallar el trànsit de vehicles per aquest carrer durant un període de tres mesos –és a dir, fins a mitjans mes de maig–, cosa que obligarà als residents a voltar per la carretera de Tossa de Mar i trencar per Quatre Camins per arribar als domicilis. També ho hauran de fer, per exemple, els clients que s'allotgen a l'hotel Eden Roc.

Precisament, la senyalització dels diversos negocis que hi ha amunt del passeig Rius i Calvet –hotel, restaurants, un centre de busseig– va ser una de les peticions que van traslladar els empresaris afectats per les obres a l'equip de govern en la reunió que van mantenir la setmana passada. El regidor d'Urbanisme, Josep Saballs, va concretar ahir que era una mesura que ja estava prevista i que s'està col·locant aquesta senyalització que indica el desviament per la carretera de Tossa.

Quant als alumnes que han d'accedir a l'institut de Sant Elm, els que vulguin accedir-hi en vehicle hauran d'agafar la ruta alternativa, mentre que els que ho facin a peu hi hauran de destinar sis minuts –des de la rotonda del passeig–, va precisar el regidor.

Aquesta setmana, el govern guixolenc també va tenir una trobada amb veïns afectats per les obres. Saballs va comentar que, per exemple, una petició havia estat que fessin un descompte de l'IBI com a conseqüència dels maldecaps per l'obra.



Descompte en guals

El regidor d'Urbanisme va comentar ahir que la llei només permet aplicar una reducció a la taxa de gual per als aparcaments particulars als quals no es podrà accedir durant aquests tres mesos, és a dir, per a aquells que no podran entrar o treure el vehicle. Saballs va manifestar que aquesta rebaixa de la taxa, proporcional al temps que quedarà inutilitzat l'accés a l'aparcament, s'aplicarà a aquells veïns que ho sol·licitin a l'Ajuntament.

D'altra banda, Josep Saballs va explicar que encara no s'ha determinat on s'ubicarà l'escultura «la Pepita». El que sí és clar és que l'obra s'ha de restaurar.