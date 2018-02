Santa Cristina d'Aro aprova un pressupost de 7,39 milions

El pressupost de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro per aquest any 2018 puja a 7.397.240 euros, segons va aprovar inicialment el ple municipal. Respecte a les inversions reals, tot i comptar ja en aquest pressupost amb una partida de 30.136 euros, la major part s'aprovaran un cop se sàpiga el romanent líquid de tresoreria provinent del tancament del pressupost de l'any passat. L'alcalde, Xavier Sala, ja ha avançat que la partida d'inversions rondarà a l'entorn dels 1,5 milions d'euros.

El pressupost ordinari, com també la plantilla municipal, es va aprovar amb el vot favorable de l'equip de govern, format per ERC, Guanyarem i Independents per Santa Cristina, que té la majoria consistorial, amb el suport de CiU i Junts, a l'oposició. La resta de l'oposició, Emprenadors i el PP, van votar-hi en contra.

L'Ajuntament està tancant els comptes generals de l'exercici 2017. I del seu tancament, amb el romanent líquid de tresoreria per despeses generals, s'elaborarà el pressupost de les inversions d'enguany. L'any passat, es van tancar els comptes del 2016 amb un romanent acumulat de 3.541.045,20 euros. L'endeutament, d'altra banda, pujava a 2.326.093,36 euros, la qual cosa representava un 27,48%. «Aquest any el baixarem més», va sentenciar l'alcalde.