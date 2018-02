Palamós destina 15.000 euros a la millora de façanes

L'Ajuntament de Palamós ha obert el termini de sol·licituds d'ajuts per a la millora i rehabilitació de façanes. Un any més, el pressupost destina 15.000 euros a aquest ajut, mitjançant el qual es permet fomentar la rehabilitació d'habitatges de Palamós, ajudant en aquest cas a millorar les façanes d'immobles, amb la qual cosa es repercuteix en la seguretat de veïns i vianants, així com en la imatge general de l'espai públic.