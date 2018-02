La Bisbal estrenarà per Carnaval l'estand contra els atacs sexistes als espais d'oci

La comissió contra les agressions sexistes als espais d'oci de la Bisbal ja s'ha posat en marxa amb l'impuls de l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de la Bisbal i amb el suport del Grup de Dones. Amb el lema «No és no», la iniciativa vol seguir posant l'accent en la necessitat de treballar per erradicar el masclisme i les violències sexuals.

Les assistentes a la reunió oberta a tothom del passat dimarts 23 de gener a les Escoles Velles van dissenyar un protocol d'actuació en cas de violència sexista als espais d'oci. Es preveu que aquest hauria d'estar redactat i aprovat a mitjans del mes vinent. «La voluntat és implicar el màxim de gent possible a la comissió per tal de poder revertir i apoderar», va declarar Maria Roure, regidora de l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament.

També es va fer especial incidència en temes de formació, informació i sensibilització per a les entitats bisbalenques que organitzen activitats. I és que es va destacar la importància de fer partíceps les entitats, que són les que hi seran presents al dia a dia.

Un dels puntals de la comissió és fer l'anomenat Punt Violeta: un estand informatiu que s'instal·laria als actes d'oci bisbalenc i on s'informaria pedagògicament de com fer front a una agressió sexista i de quin protocol cal seguir en qualsevol assetjament. L'objectiu és que el Punt Violeta s'estreni el proper 17 de febrer, a la Festa de Carnaval organitzada per Els Voltors, a la qual actuarà el grup Txarango i on es preveu una gran afluència d'assistents.

En aquest sentit, es necessitaran unes 50 persones voluntàries i també es vol redactar un manifest per tal que sigui llegit abans de l'actuació del grup (al qual encara s'ha de demanar permís). La comissió també preveu crear plafons informatius, establir contactes amb la Policia Municipal de la Bisbal i els Mossos d'Esquadra, i anar als centres educatius de la Bisbal per fer-se conèixer.