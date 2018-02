Detenen tres membres d'un grup establert a Palamós especialitzat en robatoris a domicilis

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 8 de febrer a Barcelona tres homes de 23, 34 i 52 anys membres d'un grup establert a Palamós especialitzat en robatoris a domicilis. Els pispes –que estan acusats d'assaltar set domicilis de Barcelona, Olot, Girona i Salt- van ser enxampats mentre realitzaven de matinada un robatori amb força al districte de Gràcia de Barcelona. Cap a les 03.30 hores, la policia catalana va rebre l'avís que s'estava produint un robatori en un pis de la Travessera de Dalt. Una patrulla es va adreçar al lloc dels fets i va veure com dos homes fugien ràpidament del pis escales avall. Els agents els van perseguir i van poder veure com una tercera persona se sumava en la fugida i com llançaven part de les eines que havien fet servir per forçar la porta de l'habitatge. La patrulla va poder localitzar els tres homes amagats en uns matolls molt a prop del lloc del robatori, al carrer Miquel i Badia, i els va arrestar com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.

Quart membre fugit a Itàlia

Es dóna la circumstància que els tres detinguts estaven sent investigats per la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona com a presumptes autors de diferents robatoris amb força. Els investigadors van determinar que els tres detinguts formarien part d'un grup persones que recentment s'havia establert a Palamós i es dedicava a realitzar robatoris amb força a pisos de tot Catalunya, i que un quart membre havia marxat a Itàlia feia pocs dies. Els agents van poder determinar que un dels membres del grup ja havia estat detingut el 2013 per formar part d'una organització que es dedicava a realitzar el mateix tipus de fets. Ara havia format aquest nou grup -amb membres sense antecedents al territori espanyol- amb els quals hauria realitzat sis robatoris més en habitatges de Barcelona, Olot, Girona i Salt.

El mateix dia 8 de febrer els investigadors van realitzar una entrada i escorcoll al pis que els detinguts tenien a Palamós, on es va intervenir gran quantitat d'eines per forçar els panys de les portes, així com rossinyols i altres estris que ells mateixos fabricaven amb aquest objectiu. Els tres detinguts –dos de nacionalitat georgiana i un ucraïnès- van passar ahir dissabte a disposició judicial i el jutge en va decretar el seu ingrés a presó. Un quart membre del grup es troba en crida i cerca.