Arrenca el tall de trànsit de tres mesos a Rius i Calvet

L'afectació principal de les obres del passeig de Rius i Calvet a Sant Feliu de Guíxols es va activar ahir: el vial va quedar tallat al trànsit fins al mes de juny a l'altura de la rotonda del passeig del Mar per un costat, i de l'antiga discoteca Palm Beach per l'altre; per bé que s'hi pot passar a peu. L'accés per a vehicles al sector que hi ha més enllà de Palm Beach s'haurà de fer durant aquest període des de la carretera de Tossa de Mar, trencat per Quatre Camins. La reforma del front marítim de Rius i Calvet consistirà en una renovació integral d'aquesta zona deteriorada pel pas de dècades sense inversió, obra que està pressupostada en uns 3 milions.

L'afectació de l'obra és de 6.910,49 metres quadrats, inclou el passeig de Rius i Calvet i placetes que hi limiten fins a l'avinguda Juli Garreta, així com el sector de platja corresponent a tot l'àmbit, on s'inclou també la desembocadura de la riera, en forma d'amfiteatre escalonat mirant al mar.

Les principals obres que es fan en aquest sector seran: reordenació de la superfície de l'actual vial, amb ampliació de la vorera formant un passeig pavimentat amb pedra natural; modificació del calaix de la riera del Monestir en l'últim tram fins a la sortida al mar; i modificació de serveis de la zona (aigua, clavegueram electricitat, enllumenat, etc).

És una obra complexa, ja que s'actua en superfície per renovar el passeig, fer una circulació més adient, millorar els espais públics (les placetes i el vial) i adequar-los estèticament per a un front marítim d'aquestes característiques, ampliar la desembocadura de la riera i construir una grada en forma d'amfiteatre com a mirador al mar.