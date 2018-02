Comencen els treballs per preservar l'entorn de la platja de Castell de Palamós

Els treballs per preservar l'entorn de la platja de Castell, una de les poques encara verges de la Costa Brava, ja són una realitat. Les màquines treballen sobre terreny per eliminar la vegetació invasora –sobretot, canya americana- a l'entorn de la riera de l'Aubi, que desemboca a la sorra. Després, la zona es regenerarà amb espècies autòctones. Aquests treballs, que duraran fins al juny, inclouen també la instal·lació de passeres de fusta que portaran els vianants fins a la platja. La part més important dels treballs, el trasllat de l'aparcament per a cotxes, es farà durant l'estiu. Aquest 2018, doncs, serà el darrer any que els banyistes podran aparcar pràcticament arran de mar. El tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós, Josep Vilanova, recorda que Castell és "un petit paradís" que pateix "una pressió excessiva" a l'estiu, i que calia fer compatible la preservació de l'entorn amb l'afluència de banyistes per evitar "que s'acabés degradant".