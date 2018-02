El Consell de la Gent Gran de Palafrugell inaugura el nou espai

El Consell de la Gent Gran de Palafrugell ha inaugurat el seu nou espai social aquest cap de setmana. Per aquest motiu, es va realitzar una Jornada de Portes Obertes per mostrar el nou emplaçament que es troba situat dins l'Espai Social de La Pedrera. A l'acte s'hi van acostar més d'un centenar de persones. Amb el nou espai, el Consell de la Gent Gran seguirà treballant per promoure i donar sortida a les inquietuds, les problemàtiques i els projectes de la gent gran. L'acte inaugural va comptar amb la presència de l'alcalde Josep Piferrer; la regidora de Gent Gran, Maite Frigola; el president del Consell de la Gent Gran, Carles Ruiz; i el president del Consell Comarcal, Joan Català.