L'Estartit vol obrir un camí del Salt de l'Euga al cap de la Barra

L'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit ha encarregat una memòria tècnica per tal de millorar la prevenció d'incendis forestals a l'Estartit . Un dels punts de més risc es troba a la zona que va del Salt de l'Euga al Cap de la Barra, una zona que comença a ser molt apreciada pels amants del senderisme. Per tal de fer-ne un itinerari segur, l'Entitat Municipal Descentralitzada vol iniciar els tràmits a fi que pugui existir un camí que connecti aquest dos punts. La tramitació i execució dels projectes està prevista per a l'any 2019, han informat fonts de l'ens estartidenc.