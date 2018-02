Palamós requereix la restauració d'una bassa al Càmping King's

L'Ajuntament de Palamós ha donat un termini de tres mesos a la propietat del Càmping King's de la localitat perquè restauri una bassa que hi havia en els seus terrenys i que es troba tapada, han explicat fonts municipals, que han afegit que a la bassa hi vivien en algunes èpoques de l'any amfibis, alguns dels quals eren protegits. L'Ajuntament de Palamós, quan va tenir coneixement d'aquesta actuació, va traslladar el fet a l'organisme corresponent de la Generalitat.

Les fonts de l'Ajuntament palamosí han explicat que, després que la propietat restaurés l'espai conegut com el «forat», els tècnics municipals van detectar que també s'havia tapat una bassa natural. Segons la informació facilitada pel consistori, la propietat del Càmping King's s'havia compromès a conservar aquesta bassa, un acord que, aparentment, no es va respectar.

Aleshores, l'Ajuntament va obrir un expedient urbanístic disciplinari ja que, a més de tapar la bassa tot i el compromís de no fer-ho, es va executar sense el corresponent permís d'obres. Les fonts municipals han afegit que la bassa està qualificada com a zona verda, de manera que aquest espai no era susceptible d'acollir cap construcció. L'Ajuntament també va encarregar un informe a un ambientòleg, que va determinar que, ja que s'ha de fer una nova bassa, la millor ubicació és una de diferent de la que tenia, si bé a tocar d'on hi havia l'original.



El «forat» és història

Abans que aparegués la bassa tapada, la propietat va fer la mateixa operació amb el conegut com el «forat», a la zona de les Serres, que es va obrir fa 32 anys per a la construcció d'un gran complex hoteler que no es va executar mai. La propietat del terreny va tapar-lo l'any 2014, de manera que va deixar de ser visible aquesta gran cicatriu en el terreny.

Segons va informar l'Ajuntament de Palamós, quan la propietat va iniciar el procés de restauració d'aquest espai, s'havien d'aportar fins a 36.000 metres cúbics de terres per reomplir-lo i afectava una superfície de 13.000 metres quadrats. Els treballs de restauració els van acordar la propietat amb l'Ajuntament, un pacte en el qual es va fixar un aval de 168.283,39 euros per tal que l'administració pugués realitzar l'actuació en cas que la propietat no l'executés en el termini pactat.