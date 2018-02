Un any i mig de presó per a un veí d'Albons que acumulava 31 armes a casa

Fiscal i defensa han sol·licitat una pena d'1 any i mig de presó per a un veí d'Albons (Baix Empordà) a qui la Guàrdia Civil li va trobar 31 armes a casa, la majoria de les quals sense llicència. L'home tenia pistoles, revòlvers, metralletes, fusells, carrabines, revòlvers i fins a 2.500 cartutxos de diversos calibres. Inicialment s'enfrontava a 8 anys de presó, però després del judici la fiscal ha rebaixat substancialment aquesta petició. El processat ha declarat que tenia les armes perquè li agradava col·leccionar-les i, de fet, la seva defensa ha subratllat que ja des de petit "tenia obsessió" per anar-ne acumulant. L'advocat de l'acusat, Jordi Díaz, ha acreditat que l'home pateix síndrome d'Asperger i ha dit que, tot i que moltes armes eren il·lícites, l'home no en va vendre mai cap i que a casa seva, fins i tot, les guardava "amb cotó fluix".