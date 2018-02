Palamós inicia les obres a l'entorn de la platja de Castell per preservar-lo

Els treballs per preservar l'entorn de la platja de Castell, a Palamós, una de les poques encara verges de la Costa Brava, ja són una realitat. Les màquines treballen sobre el terreny per eliminar la vegetació invasora –sobretot, canya americana– a l'entorn de la riera de l'Aubi, que desemboca a la sorra. Després, la zona es regenerarà amb espècies autòctones. Aquests treballs, que duraran fins al juny, inclouen també la instal·lació de passeres de fusta que portaran els vianants fins a la platja. La part més important dels treballs, el trasllat de l'aparcament per a cotxes, es farà durant l'estiu. Aquest 2018, doncs, serà el darrer any que els banyistes podran aparcar pràcticament arran de mar. El tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós, Josep Vilanova, va recordar ahir que Castell és «un petit paradís» que pateix «una pressió excessiva» a l'estiu, i que calia fer compatible la preservació de l'entorn amb l'afluència de banyistes per evitar «que s'acabés degradant».

Des de principis de setmana, una excavadora i una trituradora estan retirant els centenars de canyes americanes que han crescut a l'entorn de la riera de l'Aubi. L'objectiu és fer desaparèixer aquesta flora invasora i, després, replantar la zona amb arbres i arbustos autòctons. Aquesta primera fase dels treballs, que té un cost de 173.000 euros, també inclou col·locar unes passeres de fusta que guiaran la gent fins a la sorra de la platja. Gràcies a aquests vials, s'evitarà que –sobretot a l'estiu– la vegetació de l'espai i l'alzinar es vegin alterats pel continu anar i venir de banyistes.

Els treballs per regenerar l'entorn de la platja i instal·lar-hi les passeres s'acabaran al juny. I s'encavalcaran amb la segona fase: la construcció d'una canonada d'1,4 quilòmetres que, procedent de la Fosca, portarà aigua fins al paratge amb l'objectiu de disposar d'hidrants en cas que es declari un incendi. Fins ara, durant l'estiu, allò que es fa és desplaçar una cuba fins a la zona de Castell i deixar-la allà, per poder actuar amb rapidesa si es declara un foc. L'obra té un cost de 164.000 euros i s'està a punt de licitar.

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va explicar que, si les previsions es compleixen, «quan arribi l'estiu ja estaran fetes dues terceres parts dels treballs». Quedarà, però, l'actuació més gran: el trasllat de l'aparcament que hi ha a tocar de l'alzinar que dona a la platja. Una obra que es farà durant l'estiu i que es preveu enllestir just quan acabi la temporada, cap al setembre.



Aparcament modular

La nova àrea d'aparcament ocuparà 1,7 hectàrees i tindrà capacitat per a 660 cotxes. Se situarà a l'espai de la plana més proper a la carretera d'accés a la platja de Castell, i no serà visible des de la sorra. A més, serà modular (és a dir, que s'aniran obrint noves zones d'aparcament a mesura que l'afluència de cotxes augmenti). El projecte, que ja ha rebut el vistiplau del ple municipal, també inclou construir un camí de sauló que unirà l'aparcament amb la platja. Serà exclusiu per a vianants i bicicletes.

El tècnic de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament va manifestar que la «pressió excessiva» que ha patit anteriorment el paratge de Castell es concretava que, durant l'estiu, hi havia fins a 50.000 cotxes que aparquen a la zona. «Per tant, si tot això no s'ordenava, Vilanova també va explicar que, tècnicament, la regeneració de l'entorn de Castell no és «complicada». Però que allò que cal, sobretot, «és que la gent acabi interioritzant els canvis i ajudin que aquesta restauració ambiental arribi a bon port». En total, el cost global de les tres fases és de 743.000 euros.