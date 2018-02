El govern de Sant Feliu aprova el projecte de la plaça Alabric

El govern de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat definitivament la fase I del projecte d'obres per a la urbanització de la plaça Alabric i entorns de l'Asil Surís, que té un pressupost d'execució per contracta de 2.112.734,60 euros (IVA inclòs). Durant el termini d'exposició pública, el projecte d'aquesta fase I no va rebre cap al·legació. Aquesta fase es preveu executar al llarg d'aquest any –té un termini d'execució de deu mesos–, comprèn un àmbit d'actuació de 9.300 metres quadrats i inclou l'exterior de l'asil i l'actual aparcament de la plaça. La segona fase, que serà posterior, preveu una nova residència i dignificar l'edifici històric, del qual s'eliminaran les parts adossades modernes. La transformació també arranja els carrers Miquel Surís i Dos de Maig.