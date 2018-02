Rebaixen la petició de pena de vuit anys a un i mig per al veí d'Albons que tenia 31 armes

Fiscal i defensa van sol·licitar ahir una pena d'un any i mig de presó per a un veí d'Albons a qui la Guàrdia Civil va trobar 31 armes a casa, la majoria de les quals sense llicència. L'home tenia pistoles, revòlvers, metralletes, fusells, carrabines i fins a 2.500 cartutxos de munició de diversos calibres. Inicialment s'enfrontava a 8 anys de presó, però després del judici la fiscal va rebaixar substancialment aquesta petició. El processat va declarar que tenia les armes perquè li agradava col·leccionar-les i, de fet, la seva defensa va subratllar que ja des de petit «tenia obsessió» per anar-ne acumulant. L'advocat de l'acusat, Jordi Díaz, va acreditar que l'home pateix síndrome d'Asperger i va dir que, tot i que moltes armes eren il·lícites, l'home no en va vendre mai cap i que a casa seva, fins i tot, les guardava «en cotó fluix».

El cas jutjat ahir a l'Audiència de Girona es remunta al 19 d'octubre del 2013. Aquell dia, la Guàrdia Civil va detenir el processat a Celrà, després de sorprendre'l quan manipulava una pistola que tenia al maleter del cotxe. L'arma no disposava de cap mena de documentació. Els agents van detenir l'acusat per un delicte de tinença il·lícita d'armes. Hores més tard, la benemèrita va escorcollar el seu mas d'Albons i hi va descobrir fins a 31 armes i 2.500 cartutxos de munició.

Inicialment, el veí d'Albons, que ara té 62 anys, s'enfrontava a una pena de 8 anys de presó. Ahir, després del judici, la fiscal va rebaixar substancialment aquesta petició a un any i mig.



No en va vendre cap

La fiscal va anar a la baixa, fonamentalment, després que els pèrits confirmessin que l'home pateix síndrome d'Asperger. Una malaltia que, segons va explicar l'advocat de la defensa, li va fer venir «l'obsessió» per anar acumulant armes al llarg dels anys: «Quan era petit, el seu pare ja li va regalar alguna arma; amb el pas dels anys, ell va seguir col·leccionant-les juntament amb altres objectes relacionats amb la guerra, com ara cascs i retalls de diaris». El lletrat va precisar que a l'home també li agradava saber que les armes encara podien disparar –en concret, només dues estaven inutilitzades– però que això no vol dir que les fes servir, ni molt menys que les vengués.

L'advocat va recordar que, exceptuant dues escopetes i tres rifles de cacera, la resta d'armes eren antigues (alguna de la Guerra Civil i de la Segona Guerra Mundial). «Ell les guardava amb cura a casa seva, fins i tot en algunes hi posava cotó fluix per evitar que toquessin la paret», va concretar Jordi Díaz.



Sense carnet de col·leccionista

L'única pega, va admetre el lletrat, és que l'home no disposava de carnet de col·leccionista. De fet, durant la seva declaració, l'acusat va reconèixer que només tenia llicència per a les armes de cacera. La resta no disposaven de cap mena de documentació.

Durant el judici, també es va posar en relleu que cap de les armes s'havia fet servir per cometre un fet il·lícit. Tot plegat, i el fet que la instrucció hagi durat més de quatre anys, va fer decantar la balança a favor de l'acusat. La fiscal va demanar que se'l condemni per un delicte de dipòsit d'armes de guerra, però amb els atenuants molt qualificats de trastorn mental i dilacions indegudes. I dels 8 anys inicials, ho va deixar en un i mig. La defensa va adherir-se a aquesta petició, però també va demanar que se suspengui la pena al veí d'Albons (un extrem al qual la fiscal no va oposar-se, sempre i quan no torni a delinquir en un termini de tres anys). A la sortida del judici, l'advocat del veí d'Albons va dir que ara demanaran a la Guàrdia Civil que les armes comissades formin part del museu que té el cos policial.