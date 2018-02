Roben en una casa de Palafrugell i detenen un dels lladres fugint en taxi

Fugien en un taxi després de robar en una casa de Palafrugell i van tenir la mala sort que es van trobar amb els Mossos. Els agents van poder detenir un dels dos joves, l'altre va fugir però l'endemà el van arrestar a la Bisbal.

Els detinguts són dos joves de 20 i 18 anys, de nacionalitat espanyola i marroquina, veïns de Salt i la Bisbal d'Empordà. Han quedat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.

Els Mossos de la comissaria de la Bisbal no donen la investigació per tancada i no es descarten noves detencions. Els fets van passar el matí del 10 de febrer, al carrer Vista Alegre de Palafrugell. Uns lladres van entrar en un domicili forçant una porta que donava a una galeria i de l'interior van sostreure joies i 450 euros. Quan els agents van tenir coneixement del fet, van establir un dispositiu de recerca per localitzar els lladres i van recopilar informació per tal de tenir-ne una descripció. Cap al migdia, una patrulla que estava fent un control de pas va localitzar un taxi a Vulpellac, amb dos nois a l'interior que podrien coincidir amb els autors del fet. Els agents van seguir el taxi fins que es va aturar bruscament dins de la mateixa població i de sobte van sortir els dos joves que van fugir corrents en direccions oposades.

Els Mossos van sortir darrere d'ells i van interceptar-ne un. A sobre portava els 450 euros en efectiu. Arran de la precipitada fugida, els joves van deixar dins el taxi una motxilla que portaven. A l'interior hi havia diverses joies, dues calculadores i 25 rellotges.

Els policies van continuar amb les indagacions i van identificar el segon jove que, l'endemà, va ser detingut en un carrer de la Bisbal.

La investigació no es dona per tancada i no es descarten més detencions. Els detinguts, amb antecedents, van passar el dia 12 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.