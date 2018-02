El Premi Jordi Comas de recerca local del 2017 és per a un treball de Radio Mi Amigo

El jurat del sisè Premi Jordi Comas de Recerca Local de Castell-Platja d'Aro, impulsat per l'Ajuntament de la mà de la Biblioteca Mercè Rodoreda, dotat amb 4.500 euros i amb la publicació en format de llibre, ha escollit el projecte d'investigació Radio Mi Amigo presentat pel comunicador Joan Perich i Romero com a guanyador de la convocatòria de l'any 2017.

L'estudi se centrarà en l'estada de la seu de l'emissora pirata Ràdio Mi Amigo –inicialment instal·lada en un vaixell en aigües internacionals del Mar del Nord– durant quatre anys, de 1974 a 1978, a Platja d'Aro, tot analitzant tant les circumstàncies geopolítiques que van dur-la a la població com la seva contribució a l'efervescència i a la promoció turística del municipi arreu d'Europa.

Les emissores radiofòniques offshore van aparèixer per primera vegada l'any 1958, i en la dècada següent n'hi havia una dotzena que operaven des d'estacions en vaixells o plataformes fixes en les aigües del Mar del Nord i les seves ones cobrien bona part d'Europa. La conjunció de diversos factors –una organització que escapa a les regulacions estrictes del sector radiofònic europeu, les escletxes legals del moment a l'Estat espanyol, i el teixit empresarial local que hi va veure una oportunitat de promoció turística– van fer que els estudis de Radio Mi Amigo s'instal·lessin a Platja d'Aro durant quatre anys. Gràcies a l'emissora, iniciatives com el concurs El amor se cita en Playa de Aro van tenir una difusió exponencial i es van activar exposicions, fires i múltiples esdeveniments.

Els Premis de Recerca Local, escullen el millor projecte inèdit d'investigació que pugui esdevenir, posteriorment, un treball de recerca sobre Castell-Platja d'Aro i S'Agaró en qualsevol àmbit (geografia, història, economia, turisme, aspectes socials, esportius, culturals, mediambientals, biografies, folklore...). El jurat de la convocatòria d'enguany l'han format el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Lluís Pujol; el director de la revista Gavarres, Pitu Basart; l'editor de la Revista del Baix Empordà, Gerard Xarles; i el llavors director de la Fundació Jordi Comas, Enric Serra. Després que l'edició de 2016 fos declarada deserta, l'actual proposta guardonada pren el relleu al treball guanyador de la quarta edició, l'any 2015: La Vall d'Aro en temps dels avis, el patrimoni enològic immoble de la Vall d'Aro, de Jaume Badia i Matas.



Col·lecció de monografies

També han estat guardonats S'Agaró i l'arquitecte Rafael Masó: la ciutat-jardí de Castell-Platja d'Aro · Arquitectura, urbanisme i paisatge noucentista al Mediterrani, de José Javier Guidi Sánchez i Sílvia Gómez Bermejo (any 2014); Deutors i creditors a l'Edat Mitjana · El rol del crèdit a la comunitat rural de la Vall d'Aro al segle XV de Xavier Marcó; i Guerra i revolució a Castell-Platja d'Aro, de Jordi Bohigas (premis ex aequo en la segona edició, l'any 2013) i Nit d'Aro · L'evolució de les sales de festes i discoteques a Platja d'Aro, de Xavier Castillón (primera edició, l'any 2012). Aquests darrers tres projectes ja han estat publicats pel consistori en format de llibre amb la voluntat de construir una col·lecció de monografies locals.