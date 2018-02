Magic Park de Platja d'Aro trasllada i reobre el saló de joc a l'edifici Millenium

Els responsables del parc d´atraccions Magic Park de Platja d´Aro inauguren aquest dimarts al vespre el nou local de l´única activitat que mantenen: el saló de joc amb màquines amb premi, ruleta i apostes esportives. La responsable Jenny Xufré, neta del creador del centre d´oci platjarenc Màrius Xufré, ha concretat que el saló de joc és una activitat rendible. El saló, doncs, ha abandonat l´edifici que ocupava el complex del Magic Park –només hi queda en funcionament el bar de nit de la part superior, local llogat i que, en principi, estarà obert fins la Setmana Santa– i s´ha traslladat uns metres més enllà, a l´edifici Millenium, que es troba en la mateixa vorera.

Quan l´agost passat la responsable del Magic Park va anunciar a aquest diari que tancaven les portes l´11 de setembre de l´any passat ja va concretar que conservarien el saló de joc Atzar. El 8 i 9 de gener, van dur a terme el trasllat de l´equipament cap a la nova ubicació i, el 10, ja van obrir les portes. En tot cas, com que hi havia algunes coses que havien d´arreglar i confirmar que tot funcionés bé, han deixat transcórrer unes setmanes per celebrar la inauguració.

Jenny Xufré va manifestar que el nou local és diferent del que ocupava abans el saló de joc i que és «molt elegant». A la planta baixa hi ha la ruleta i les màquines amb premis i, a la planta superior, amb un caràcter «més exclusiu», hi han ubicat les apostes esportives amb la retransmissió de tot tipus d´esdeveniments. Quant al personal, hi ha sis treballadors que ja estaven en nòmina al Magic Park.

Jenny Xufré ha explicat que l´antic complex d´oci del Magic Park ja està quasi buit: només hi queden un parell de billars i un parell d´airhocheys. Tota la resta d´atraccions ja han estat venudes a firaires, ha concretat Xufré, que ha afegit que estan desmuntant el vaixell, que se´n va cap a l´Estartit. També hi queda l´estructura principal de la nòria –les cistelles ja han estat retirades. Jenny Xufré ha comentat que «no l´hem venuda perquè la volem cedir a l´Ajuntament» perquè esdevingui un referent.