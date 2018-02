«La nova ordenança hauria de donar més horari a les terrasses»

Com neix l´Associació?

Ja hi havia una Associació de Tavernes i una d´Oci nocturn agrupades dins de la Fecasarm, i una de restaurants independents que no tenia activitat. Es va decidir crear-ne una de nova que agrupés totes les activitats i sentir-nos més representats. Volem millorar aspectes de la promoció econòmica, reorientar la imatge del poble i treballar per donar nom a la marca Palamós a través de la gastronomia i de l´oci nocturn. Les relacions són correctes amb l´Ajuntament i cadascú vetlla pels seus interessos, però hem de crear el diàleg necessari per superar les barreres que no deixen progressar els negocis.

Ara està en tramitació la redacció de la nova ordenança de via pública que els afecta directament. Què demanen?

Aquesta problemàtica de les terrasses i horaris d´obertura ha provocat que molta gent s´associï perquè volen que se´ns tingui en compte i els nostres interessos s´hi vegin plasmats. L´ordenança vigent limita l´obertura de les terrasses a la mitjanit, si bé l´estiu passat ens van permetre mitja hora més. Creiem que al barri vell, permetre l´obertura de les terrasses fins la una de la nit a l´estiu no és demanar res de l´altre món. Demanem un horari més ampli. També hi ha el tema de l´ocupació, on l´ordenança actual és massa estricta. Hem de pensar que en els nostres negocis només tenim juliol i l´agost per fer calaix i, si bé tenim oberts els locals tot l´any, per donar nom i servei al poble, aquests dos mesos són els que hem d´aprofitar. Crec que la nova Ordenança hauria de donar més horari i no delimitar tant l´espai d´ocupació de via pública per les terrasses. Al final, no cal buscar tant els aspectes tècnics, el que cal és més voluntat política per canviar la normativa. També es diu que faran treure les marquesines del mur perquè recuperi la imatge que hi havia abans. En aquest aspecte crec que els locals han de dir-hi la seva perquè fa molts anys que les tenen i conformen el gruix del negoci.

Quina és la relació dels associats amb els veïns?

Molt bona, ja que la major part de la clientela dels nostres locals són veïns del poble. Cal tenir en compte que els nostres negocis i terrasses donen vida al poble, sense ells es veurien uns carrers foscos i tristos. També és important posar de manifest que, sense la nostra contribució econòmica amb les taxes que paguem, Palamos no podría donar els serveis que dona i crec, doncs, que som un sector que cal cuidar.

En tot cas, s´han d´entendre amb l´Ajuntament.

Sí, sens dubte. L´ordenança de via pública és un tema, però al llarg de l´any fem accions i volem desenvolupar altres activitats, com el Palamós Gastronòmic i la Festa de la Gamba; i amb això, i en molts altres temes, hem d´anar de la mà de l´Ajuntament per fer poble i que el nom de Palamós arribi arreu. S´ha de tenir en compte, i l´Ajuntament ho ha d´entendre, que Palamós té un valor gastronòmic molt important.

Els funciona el turisme de creuers?

Molts creueristes, principalment els que venen en grans creuers, se´ls emporten a Barcelona, al Museu Dalí o a la Roca Village. Quan atraquen, ja hi ha una flota de 20 o 30 autocars per endur-se´ls. Potser és un tema que s´ha de negociar abans, quan contracten les excursions. El que ens agradaria és que fessin nit aquí, però sembla que Barcelona atrau molt per passar-hi la nit. Seria molt important que 2.000 o 3.000 persones poguessin sortir a sopar i a prendre quelcom a Palamós.