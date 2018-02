Roben 3.000 € de la caixa forta d'un casa a Vall-llobrega i Mossos detenen tres lladres

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes que acabaven de robar en un domicili de Vall-llobrega.

Els lladres s'havien emportat 3.000 euros de la caixa forta d'una casa de la població.

Les detencions es van fer a Vall-llobrega i Palafrugell al cap de poca estona dels fets. Dos dels tres detinguts han ingressat a presó.

Els detinguts són tres homes de 23, 19 i 20 anys d'edat, nacionalitats espanyola i marroquina i veïns de La Bisbal d'Empordà i Salt. Van quedar acusats de ser els presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.

Els fets van passar cap a dos quarts de dues del migdia del dimecres passat al Passatge Portalada de Vall-llobrega, on els agents van ser informats que en un domicili hi podria haver hagut un robatori amb força.

En arribar al lloc els agents van comprovar que els autors haurien accedit a l'habitatge forçant una finestra i, de dins, després de remenar totes les estances, s'haurien endut uns 3000 euros d'una caixa de seguretat que hi havia al domicili.



Llançava el telèfon

Amb l'ajuda de diversos testimonis, els agents van iniciar una recerca dels autors i a l'entrada de la mateixa població van identificar un jove que acabava de tirar un telèfon mòbil i que coincidia plenament amb un dels autors del robatori. L'home va quedar detingut.

Al cap d'una estona, un agent fora de servei, que coneixia els fets, va informar que a Mont-ras havia vist dos joves que semblava que fugien i que també coincidien amb la descripció que tenien els mossos.

Una patrulla es va dirigir al lloc i en veure els agents, els nois van marxar corrents. Un va poder ser interceptat una estona més tard a l'estació d'autobusos de Palafrugell i va ser detingut.



Fugia per patis interiors

Mentre continuava la recerca, una altra patrulla va localitzar el tercer noi que coincidia amb la descripció que tenien al centre de Palafrugell que en veure la patrulla, va començar a saltar per diferents patis interior de diversos domicilis. Finalment va ser identificat i, després de comprovar que a sobre també portava força quantitat de diners i no n'acreditava la procedència, també va ser detingut.

La investigació no es dóna per tancada i no es descarten noves detencions els propers dies relacionades amb el fet.

Els detinguts, que tenen antecedents, van passar el dia 16 de febrer a disposició del Jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual en va decretar l'ingrés a presó per a dos d'ells i la llibertat amb càrrecs pel tercer.