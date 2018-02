Un grup de dones de Begur impulsa l'associació local

Un grup de dones de Begur està treballant en impulsar la creació de l'Associació de Dones del municipi. Abans de tirar la nova entitat endavant, però, aquest grup de dones, que abans havien format part de l'Associació de Dones de Palafrugell, actualment desapareguda, volen conèixer la realitat de la comunitat al municipi i veure l'interès de les begurenques per tirar-la endavant. Com també, al mateix temps, conèixer i saber quines activitats voldrien les dones que es fessin aquí. Per això, han convocat a totes les dones a un acte públic que es farà avui al vespre al Casino Cultural. «Crec que és una bona iniciativa», ha manifestat la regidora de Serveis Socials, Encarnación García.