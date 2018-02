Santa Cristina pacta cedir el bar de la zona esportiva tot i tenir-hi una concessió vigent

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha iniciat la rescissió del contracte d'explotació de la piscina municipal i del bar que hi ha a la zona esportiva del municipi. La junta de govern del 12 de setembre passat argumentava diferents incompliments del contracte, dels quals en detallava dos: haver cobrat preus superiors als aprovats d'accés a la piscina i no abonar el primer pagament del cànon anual quan tocava. El concessionari, Quim Porta, va presentar-hi al·legacions i, actualment, l'extinció de la concessió està pendent del pronunciament de la Comissió Jurídica Assessora, que ha d'avaluar si amb els arguments de l'Ajuntament és procedent o no aquest rescissió. L'alcalde, Xavier Sala, ha insistit que «no hi ha res decidit» i ha separat aquest assumpte del fet que el 5 de juliol de l'any passat signés un conveni amb el CE Cristinenc i la UE Llagostera –entitat que patrocina el club de Santa Cristina d'Aro– en què pactaven que l'Ajuntament cediria el bar al club local passat l'estiu. No ho veu així Porta.

Amb aquest conveni, l'Ajuntament es comprometia a cedir gratuïtament al Cristinenc i al Llagostera el camp de futbol per aquesta temporada i, en el segon punt, afegia: «L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro cedirà el bar de la zona esportiva al CE Cristinenc, a partir de l'acabament finiment de la temporada d'estiu, havent de rescatar el servei, ja que actualment es troba concedida la seva gestió». És a dir, la corporació es va comprometre a la cessió del bar malgrat que hi ha una concessió vigent, la de Quim Porta, que finalitza el maig de 2019. Amb aquest precedent, Quim Porta va al·legar contra la rescissió del contracte que l'Ajuntament ha buscat suposats incompliments per extingir-lo sense indemnitzar-lo.

El batlle, però, ha desvinculat la rescissió del contracte de l'acord amb els dos clubs de futbol. Aquest conveni també recull que «la implicació dels dos clubs ha de generar l'empenta per tal que els nens i nenes del municipi que practiquen futbol –molts d'ells en clubs a municipis veïns– puguin realitzar-lo al propi terme municipal». El cas és que, segons concreta Porta, si bé sí que hi ha entrenaments, amb prou feines hi ha equips que juguin els partits a Santa Cristina d'Aro: per exemple, l'avelí B del Cristinenc va jugar la darrera jornada contra un equip de Calonge a Llagostera, on també jugarà aquest diumenge contra un altre rival veí, l'Aro; el juvenil del Cristinenc va jugar igualment a Llagostera la passada jornada.



Explotació deficitària

Amb aquesta situació, el concessionari del bar de la zona esportiva lamenta que perd diners. En aquest sentit, fonts municipals han concretat que és potestat del Llagostera decidir on es juga i, com que no pot explotar el bar de Santa Cristina, porta els partits cap a la localitat del Gironès, on sí ingressa els diners del bar.

Quant als incompliments del preu d'entrada, Porta va al·legar que tenien l'objectiu de restringir-hi l'accents de gent conflictiva i que l'octubre de 2016 ja va demanar per instància una reunió per tractar aquest assumpte i encara n'espera resposta. Pel que fa al pagament de la primera quota, el concessionari té dos rebuts amb aquest concepte amb diferents dates de venciment. I ha afegit que està al corrent de tots els pagaments a l'Ajuntament.