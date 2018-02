Troben un cadàver a la Tallada i sospiten que és del desaparegut de Garrigoles

Un grup de caçadors va trobar aquest diumenge al migdia un cadàver en molt avançat estat de descomposició al fons d'un torrent d'un bosc de la Tallada d'Empordà.

Els Mossos d'Esquadra sospiten que el cos seria el d'un veí de Garrigoles que va desaparèixer fa mig any. L'autòpsia que se li practicarà a l'Institut de Medicina Legal de Girona ho confirmarà definitivament.

Una dels motius pel qual aquesta sospita és molt fonamentada rau que a més del cadàver, que gairebé tot ja era només esquelet, hi havia la roba del difunt, així com la seva documentació personal. Aquests documents identificatius corresponen a Jordi Coderch, el veí de Garrigoles de 85 anys que va desaparèixer el dilluns 31 de juliol i que patia alzheimer i del qual no se sabia el parador.

La troballa del cadàver el va fer un grup de caçadors que feia la batuda del senglar. Els gossos del col·lectiu van anar fins a una zona boscosa de la Tallada, a prop també de les Olives, i van localitzar al fons del torrent el cos sense vida d'un home en avançat estat de descomposició. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de la troballa pels volts de dos quarts de tres i ràpidament hi van anar.



Roba i documents

Al lloc a banda de la documentació, van trobar-hi també la roba que portava l'home el dia que va desaparèixer. Segons va descriure la família al seu dia, vestia pantalons llargs foscos i una samarreta blanca.

La desaparició de Coderch va mobilitzar els serveis d'emergències des del 31 de juliol, data en la qual la família va donar l'alerta poc després de les dues del migdia i des d'aleshores es va activar la recerca.

Els efectius d'emergències, Bombers i Mossos d'Esquadra amb diverses unitats i dotacions, van buscar el desaparegut pels municipis de Garrigoles, la Tallada d'Empordà i Viladamat durant diversos dies. Fins que finalment, el 4 d'agost se'n va deixar de fer la recerca intensiva sobre el terreny a l'espera de si arribava algun element per poder seguir amb la recerca en algun punt de la geografia del Baix Empordà.

Ara, si els forenses ho confirmen, aquesta desaparició del veí de Garrigoles es podrà tancar. Tot i això, encara falta saber la causa de la mort, tot apunta que va ser accidental i que l'home hauria caigut al fons del torrent de la Tallada d'Empordà on els caçadors van trobar aquest diumenge el cadàver.