Palafrugell expropia 2.100 m2 als Jardins de Cap Roig per fer el camí de ronda

L'Ajuntament de Palafrugell expropiarà un total de 2.138,06 metres quadrats a la finca dels Jardins de Cap Roig per executar el tram de camí de ronda que hi transcorre. En el darrer ple municipal, l'Ajuntament va detallar la xifra que havia aprovat inicialment, la qual era una superfície d'expropiació afectada de 3.762 metres quadrats. El regidor d'Urbanisme, Jaume Palahí, va explicar que la Fundació Bancària la Caixa, propietària de la finca, havia presentat un recurs on demanava a la corporació que, de la superfície inicialment afectada, es diferenciés la que era pròpiament del camí i la que era d'ocupació temporal per a l'execució de les obres.

D'aquesta manera, dels 3.762 metres quadrats afectats per l'expropiació, la superfície final expropiada queda en 2.138,06 metres quadrats, mentre que els 1.623,94 metres quadrats restants corresponen a l'ocupació temporal necessària per als treballs de formació del camí de ronda, com ara la construcció de talussos.

L'alcalde, Josep Piferrer, ha comentat que l'expropiació del tram que afecta el municipi de Palafrugell representarà una quantitat baixa de despesa econòmica per a l'Ajuntament. En aquest sentit, Jaume Palahí ha concretat que Costes de l'Estat exigeix que el traçat dels camins de ronda siguin públics per executar-hi les obres necessàries per recuperar-ne els recorreguts.

Quant a la intervenció en el camí de ronda que s'ha de fer en l'àmbit palafrugellenc de la finca dels Jardins de Cap Roig, Piferrer ha manifestat que és molt important saber a quin import puja aquest projecte. El batlle ha explicat que hi ha hagut converses amb representants de la Fundació i de Costes, però que és indispensable saber què puja la intervenció per decidir com actuar.

L'alcalde Piferrer ha concretat que el recorregut palafrugellenc del camí de ronda a l'interior de la finca dels Jardins de Cap Roig ha estat dividit en set trams, dels quals la Fundació Bancària la Caixa està disposada a finançar-ne tres. En principi, els camins de ronda són competència de Costes, per tant li tocaria a aquest organisme fer front als altres quatre –de fet, li pertocaria finançar tot el camí de ronda i, en el ple, Piferrer va defensar que hauria de ser el govern de Madrid el que pagués tot el tram–, si bé el batlle no descarta que l'Ajuntament també hi participi ja que té una partida per a camins de ronda. En tot cas, sempre dependrà del cost.

Palafrugell també es mostra interessat que el projecte del camí de ronda s'inclogui al Pla especial urbanístic dels Jardins de Cap Roig, que contempla fer un auditori soterrat i que es troba en exposició pública.

El camí de ronda en el terme municipal de Palafrugell es troba tallat uns metres més al nord, a la zona del Golfet, on la propietat del xalet polèmic n'ha d'executar els suports del tram que passa per davant de la seva finca.

Els Jardins de Cap Roig es reparteixen entre els termes municipals de Palafrugell i de Mont-ras. L'alcalde d'aquest municipi, Carles Salgas, ha manifestat que la Fundació s'ha mostrat disposada a arreglar el tram de camí de ronda que és dins de Mont-ras. Per Salgas, però, la problemàtica del camí de ronda es troba fora de la finca dels Jardins de Cap Roig, en el tram que no es pot recórrer i que va des de la cala del Vedell fins a la propietat de la Fundació Bancària La Caixa. Segons el batlle, aquest tram té forts desnivells, cosa que en dispara el cost. Així, es troben pendents de la inversió que està disposat a fer Costes de l'Estat i quin recorregut final en queda.