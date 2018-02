Càritas reforça els serveis que ofereix a la Bisbal gràcies a una donació

El grup empresarial SOLGIRONÈS, dedicat a l'energia solar, a l'exportació i alimentació i a la inversió, ha finançat amb 10.000 euros els projectes que Càritas duu a terme a la Bisbal d'Empordà i a una vintena de municipis propers. L'aportació del grup empresarial es destinarà a reforçar els serveis dedicats a la infància (ajudes per a la medicació, òptica, ortopèdia, material i menjador escolar i transport), ajudes bàsiques per a l'alimentació, a la gent gran (acompanyament, escolta, conversa i afecte a persones grans en situació de solitud no volguda), i a la reforma de l'equipament de dutxes per a persones sense llar o amb problemes de pobresa energètica.



65 voluntaris a la Bisbal

Esperança Serra, presidenta de Càritas La Bisbal d'Empordà, ha assegurat que «donatius com el SOLGIRONÈS són una gran ajuda per poder millorar l'atenció a les persones en risc d'exclusió» i ha volgut agrair «l'esforç, la confiança i el compromís de totes les empreses, persones sòcies, donants o voluntàries que col·laboren amb Càritas i que formen part del seu valor».

Càritas La Bisbal d'Empordà compta amb 65 persones voluntàries i desenvolupa 10 projectes i serveis d'acció social. L'entitat compta amb finançament municipal i donacions de parròquies i entitats religioses, però depèn en gran mesura de les aportacions de socis, donants i empreses compromeses amb la seva tasca social, ha informat la pròpia entitat.